Roma, 11 nov. (LaPresse) – “La nave della Ong Ocean Viking, che oggi dovrebbe attraccare in un porto francese, è la prima nave di una Ong che abbia mai attraccato in Francia. Porta con sé a bordo 234 migranti. Questo ha generato una reazione molto dura nei confronti di una nazione, l’Italia, che dall’inizio di quest’anno ha fatto entrare sul suo territorio nazionale quasi 90mila migranti. Tutte le navi vengono portate in Italia. Si dice che questo bloccherà un sistema di ricollocamenti che era stato deciso in Europa e quindi noi, che non saremmo solidali, non possiamo avere solidarietà. Qualcosa in questo meccanismo non funziona. Fa arrabbiare che il fatto che l’Italia deve essere l’unico porto possibile di sbarco per i migranti del Mediterraneo? Perché questo non c’è scritto in un nessun accordo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

