Roma, 11 nov. (LaPresse) – Sulla questione dei migranti, da parte della Francia “ho trovato toni molto forti per la questione in sé. Cosa è accaduto? Ci sono state a un certo punto delle incomprensioni”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa. “La Francia – spiega la premier – aveva dichiarato, voi avete scritto (dice rivolgendosi ai giornalisti, ndr) che il ministero degli Interni francese dichiarava che avrebbe accolto l’Ocean Viking. Addirittura dichiarava che non avrebbero fatto una selezione come invece accadeva in Italia, e questa notizia non è stata smentita per circa otto ore, e quindi io dopo otto ore ho detto ‘grazie, un gesto di solidarietà’. Non so come loro lo hanno interpretato perché non so se la notizia sia stata inventata o se invece è cambiata intanto la posizione del governo francese, io semplicemente facevo un gesto distensivo. Come a dire che era un segnale importante. Queste sono tutte cose che poi sono state chiarite. Il punto che rimane è che occorre trovare la soluzione del problema”.

