Maastricht (Olanda), 11 nov. (LaPresse) – Per governare i flussi migratori gli stati membri devono seguire “i principi di coordinamento e responsabilità condivisa e le intese devono essere efficaci e rispettose dei diritti di ciascuno”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all’House of Government in occasione dei trent’anni della firma del Trattato.

