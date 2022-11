Milano, 11 nov. (LaPresse) – “I trattati si applicano oltre la vita di un governo”. Lo ha detto la sottosegretaria francese agli Affari europei, Laurence Boone, intervistata su France Info sul caso della Ocean Viking, dopo che ieri la Francia ha dato il via libera all’approdo dell’imbarcazione con oltre 200 migranti a bordo nel porto di Tolone, a seguito del rifiuto dell’Italia a dare il via libera allo sbarco in uno dei suoi porti.

