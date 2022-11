Milano, 11 nov. (LaPresse) – Sono 181.197 i casi di contagio Covid registrati in Italia nell’ultima settimana, dati aggiornati a ieri 10 novembre. I dati sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento della Protezione civile, relativi ai giorni dallo scorso 4 novembre a ieri, 10 novembre. I decessi registrati sono 549 nell’ultima settimana. In totale, da inizio pandemia, sono 179.985 le morti registrate in Italia.

