Milano, 10 nov. (LaPresse) – “Signor presidente e onorevoli colleghi, siamo qui a richiedere, anche in ossequio al richiamo al più ampio coinvolgimento del Parlamento, che questo governo si impegni a illustrare qui nelle aule del Parlamento l’indirizzo politico sotteso alla strategia militare attualmente perseguita e soprattutto a riferire anche preventivamente su un eventuale nuovo invio di armi al fine di consentire a tutto il Parlamento in un libero confronto democratico di pronunciarsi su questi aspetti decisivi”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo alla Camera. “Questo non è un governo tecnico, un governo di larghe intese. È un governo orgogliosamente politico ed è questo a maggior ragione che l’esecutivo, ci rivolgiamo direttamente al presidente Meloni e al ministro Crosetto, vogliano quindi accettare questo confronto democratico e vengano qui a riferire e tengano conto delle caratteristiche della nostra democrazia”, ha aggiunto.

