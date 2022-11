Pesaro, 10 nov. (LaPresse) – Il terremoto che si è verificato ieri nella costa marchigiana pesarese, ha causato “una quantità di danni ingente. Abbiamo quantificato in circa 20 milioni di euro i danni al patrimonio pubblico causati dalle scosse di questo terremoto”. A dirlo è il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. “Domani scriverò alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al presidente della Regione Francesco Acquaroli per ribadire che Pesaro ha bisogno di almeno 20 milioni di euro di aiuti per i danni causati dal sisma”, precisa il primo cittadino.

