Roma, 10 nov. (LaPresse) – “Enrico Letta è al lavoro per verificare le condizioni politiche e la fattibilità procedurale per anticipare il congresso, cercando un punto di caduta tra la necessità di fare un processo costituente e arrivare a una nuova leadership. Non saranno tempi brevi ma congrui”. Così la portavoce del segretario Pd, Monica Nardi, interpellata sull’ipotesi di anticipare i gazebo.

