Bruxelles, 10 nov. (LaPresse) – “Dobbiamo ricordare che ci troviamo di fronte a una situazione particolare e che i paesi del Mediterraneo centrale e lungo l’Atlantico si trovano ad affrontare sfide significative. La Commissione è qui per aiutare e non per incolpare o puntare il dito contro uno Stato membro o un altro e non commentiamo le parole del ministro Darmanin”. Lo ha affermato la portavoce della Commissione europea, Anitta Hipper, nel briefing quotidiano con la stampa, rispondendo a una domanda sulle parole del ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, secondo cui “l’Italia si è messa al di fuori della solidarietà europea” e sull’intenzione della Francia di rafforzare i controlli alle frontiere con l’Italia.

