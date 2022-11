Milano, 10 nov. (LaPresse) – “È evidente che l’Italia non potrà dare la propria adesione a soluzioni per un Patto europeo non adeguatamente bilanciato tra misure di solidarietà e di responsabilità. I Paesi di primo ingresso non possono, infatti, da soli sopportare l’onere di una responsabilità esclusiva nella gestione dei flussi”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, aggiungendo che “per questo noi continuiamo a sostenere che la soluzione più seria è lavorare insieme per fermare le partenze dal nord Africa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata