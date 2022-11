Roma, 10 nov. (LaPresse) – “Cosa risponde l’Italia rispetto alla posizione del governo francese? Stiamo andando a capire quale è la posizione che hanno le persone che se ne stanno occupando, in primis la presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri insieme al ministro dell’Interno, come ovviamente è normale che sia. Oggi ci sarà un incontro in cui la presidente immagino ci informerà nel dettaglio. Credo però che oggettivamente i dati e le statistiche parlino chiaro, dicono che l’Italia ha accolto tanto, la Francia ha accolto molto poco e oggi c’è una problematica che emerge”. Così il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, arrivando a palazzo Chigi.

