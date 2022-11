Roma, 10 nov. (LaPresse) – Il governo francese ha annunciato l’evacuazione di quattro persone a bordo della nave umanitaria Ocean Viking che ha a bordo 234 migranti dopo averli soccorsi nel Mediterraneo. La decisione è stata presa per motivi sanitari, come spiega France Info, che riporta un comunicato della Segreteria Generale per il Mare, diretta dall’ex prefetto di polizia di Parigi, Didier Lallement. “La Segreteria Generale per il Mare, su indicazione del presidente del Consiglio, sta attuando un’operazione di evacuazione medica in mare per quattro migranti attualmente a bordo della Ocean Viking”, recita il comunicato.

