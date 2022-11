Milano, 10 nov. (LaPresse) – “Domani si terrà una riunione con le forze di centrosinistra e civiche dove io prporrò le primarie di coaalizione. Se ci sono ulteriori disponibilità le prenderemo in considerazione”. Lo ha detto a LaPresse il segretario del Pd lombardo, Vinicio Peluffo, parlando del metodo per la scelta del candidato alla presidenza della Lombardia alle prossime regionali. “Se si vota come sembra a febbraio mi sembra logico farle prima di Natale”, ha aggiunto Peluffo in merito alla possibile data dei ‘gazebo’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata