Amsterdam (Olanda) – “Alessia Piperno sta bene e sta arrivando in Italia. Ho avuto un colloquio ieri pomeriggio con il ministro degli Esteri iraniano. Ne ho avuto un altro questa mattina ed ora la ragazza sta rientrando. Per le notizie che abbiamo non ha subito violenze di alcun tipo. Sta bene e rientra a casa dai suoi genitori. Abbiamo lavorato intensamente e siamo riusciti a portarla a casa”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando a margine della visita di Stato del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nei Paesi Bassi.

