Roma, 10 nov. (LaPresse) – “La liberazione di Alessia Piperno è una vittoria che riguarda tutti gli italiani, non solo la comunità ebraica”. Lo dice LaPresse, Riccardo Pacifici ex presidente della Comunità ebraica di Roma e attuale rappresentante della ‘European Jewish Association’ in Italia. “Grazie al ministero degli Esteri e all’Intelligence per l’eccezionale lavoro svolto. Siamo felici per questa ragazza, una cittadina del mondo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata