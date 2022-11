Roma, 10 nov. (LaPresse) – “La liberazione di Alessia Piperno è frutto della rivolta del popolo iraniano”. Lo dice a LaPresse Karimi Davood, presidente dell’Associazione rifugiati politici iraniani residenti in Italia. “Se non ci fosse stata la rabbia esplosa 60 giorni fa, Alessia sarebbe sarebbe rimasta in carcere, processata e condannata come spia”, aggiunge. “Probabilmente il governo ha avuto paura che la ragazza diventasse testimone scomoda delle ferocità contro i detenuti iraniani”.

