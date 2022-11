Roma, 10 nov. (LaPresse) – “In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 sono rideterminate le aliquote di accisa di: benzina (478,40 euro per mille litri); oli da gas o gasolio usato come carburante (367,40 euro per mille litri); gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti (182,61 euro per mille chilogrammi); gas naturale usato per autotrazione (zero euro per metro cubo)”. È quanto si legge in una bozza del nuovo decreto Aiuti contro rincari e crisi dell’energia atteso questa sera in Consiglio dei ministri. Nel testo, composto da 13 articoli, si legge anche “l’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento”.

