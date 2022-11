Roma, 10 nov. (LaPresse) – Potrebbe arrivare con il nuovo dl Aiuti, atteso in serata in Cdm, l’aggiornamento del Superbonus. Nella bozza del decreto legge è infatti contenuto un articolo sulle modifiche, che però viene indicato come ‘in valutazione’. Nel testo si legge che “per gli interventi avviati a partire dal primo gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro”.

