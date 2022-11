Amsterdam (Olanda), 9 nov. (LaPresse) – “Bisogna valutare e riflettere sulle condizioni economiche e se non sia il caso di rinviare di un anno il patto di stabilità” quindi fino al 2024. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando a margine dell’incontro con la rappresentanza di italiani in Olanda, in occasione della visita di Stato del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Siamo tutti d’accordo nel ridurre il debito, ma favorendo la crescita. Il presidente del Consiglio deciderà cosa fare”, aggiunge. Quella di Paolo Gentiloni “è una comunicazione per aprire un dibattito non un testo legislativo. È una idea della Commissione europea, ma dobbiamo tenere conto che la situazione è cambiata rispetto a quando è stato deciso di rinviare il patto di un certo periodo”, conclude.

