Bruxelles, 9 nov. (LaPresse) – La Commissione europea ha adottato oggi una comunicazione che stabilisce gli orientamenti per un quadro riformato della governance economica dell’Ue. Tenendo conto delle principali preoccupazioni relative all’attuale quadro, queste mirano a rafforzare la sostenibilità del debito e a promuovere una crescita sostenibile e inclusiva attraverso investimenti e riforme. Gli orientamenti mirano a garantire che il quadro sia più semplice, più trasparente ed efficace, con una maggiore titolarità nazionale e una migliore applicazione, consentendo nel contempo riforme e investimenti e riducendo gli elevati indici del debito pubblico in modo realistico, graduale e duraturo. In questo modo, il quadro riformato dovrebbe contribuire a costruire l’economia verde, digitale e resiliente del futuro, garantendo nel contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche in tutti gli Stati membri, in linea con il discorso della Presidente von der Leyen sullo stato dell’Unione del 2022.

