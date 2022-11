Milano, 9 nov. (LaPresse) – “È una lotta per la libertà quella che sta portando avanti il popolo ucraino per difendere la propria Nazione da una brutale aggressione, così come il rispetto della libertà di ciascun popolo è il fondamento della pace internazionale”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della ricorrenza dell’abbattimento del muro di Berlino.

