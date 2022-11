Bruxelles, 9 nov. (LaPresse) – A seguito della riunione del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 2022, la Commissione europea ha proposto oggi un pacchetto di sostegno senza precedenti per l’Ucraina fino a 18 miliardi di euro per il 2023. Questo avverrà sotto forma di prestiti altamente agevolati, erogati in rate regolari a partire dal 2023.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata