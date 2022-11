Amsterdam, 9 nov. (LaPresse) – “L’Italia ha rispettato le regole e ha fatto rispettare le regole. Questo per noi è fondamentale: salvare vite umane e far rispettare le regole”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando a margine dell’incontro con la rappresentanza di italiani in Olanda, in occasione della visita di Stato del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

