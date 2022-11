Roma, 9 nov. (LaPresse) – “A bordo di queste navi non ci sono naufraghi ma migranti: le persone sono salite a bordo in acque internazionali trasbordando da altre unità navali di collegamento e la nave che li ha presi in carico è attrezzata ed equipaggiata per ospitarli e provvedere a tutte le loro esigenze di accoglienza. Giuridicamente, dunque, non parliamo di ‘naufraghi’, qualifica che ricorrere invece in regime di Sar”. Così la premier e leader di Fdi, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, nel corso dell’assemblea di questa mattina alla Camera con i gruppi parlamentari del partito.

