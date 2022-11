Roma, 9 nov. (LaPresse) – “Ho ascoltato la conferenza stampa, Conte rompe l’alleanza che governa il Lazio senza motivo perché la Regione non ha mai autorizzato e non autorizzerà l’inceneritore. Questo lo abbiamo già deciso noi, non ce lo dice lui. La scelta di Gualtieri riguarda la città anche in vista del Giubileo, per far fronte alla realtà che si è trovato ad affrontare dopo dieci anni di niente”. Così il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, rispondendo ai cronisti a margine della presentazione del rapporto di fine mandato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata