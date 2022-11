Roma, 9 nov. (LaPresse) – Un portavoce delle Nazioni Unite ha affermato che alti funzionari dell’Onu hanno pianificato di incontrare venerdì i membri di una delegazione russa a Ginevra per discutere dell’accordo sul grano con l’Ucraina. “Continueranno le consultazioni in corso a sostegno degli sforzi del segretario generale Antonio Guterres sulla piena attuazione dei due accordi firmati il 22 luglio a Istanbul”, ha affermato il portavoce in una nota, come riporta il Guardian.

