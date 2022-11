Roma, 9 nov. (LaPresse) – “Vogliamo essere il governo della legalità. E sono fiera del fatto che il primo provvedimento che abbiamo varato sia stato dedicato al tema della lotta alla mafia: il carcere ostativo. Abbiamo evitato che la Corte Costituzionale procedesse dichiarando l’illegittimità di questa norma a causa della lentezza della politica. Il testo è quello votato alla Camera nella scorsa legislatura ma credo possa essere migliorato in Parlamento”. Così la premier e leader di Fdi, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, nel corso dell’assemblea di questa mattina alla Camera con i gruppi parlamentari del partito. “Consideriamo il tema della legalità un tratto distintivo di questo Governo – ha aggiunto –: bisogna tornare a rispettare le regole e questo vale per ogni ambito. È finita la Repubblica delle banane in cui si vessano i cittadini e che piace tanto alla sinistra: si può fare tutto, nel rispetto delle leggi e nel rispetto degli italiani che le leggi le rispettano”.

