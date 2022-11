Roma, 9 nov. (LaPresse) – “Le risorse del Pnrr destinate alle infrastrutture energetiche erano intorno al 5% delle risorse complessive. Bisogna stabilire quali siano le priorità, e questo è un tema strategico che mi interessa in relazione ad un’alleanza per la sicurezza energetica che diventa, nel caso nostro, non solo un tema di sicurezza e di indipendenza ma anche di strategia che può essere una delle nostre scelte più felici”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, durante l’incontro con i sindacati a Palazzo Chigi.

