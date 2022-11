Roma, 9 nov. (LaPresse) – “Altro tema prioritario è quello dell’energia: in due settimane abbiamo trovato 30 miliardi per calmierare e coprire il costo delle bollette ma la partita si giocherà soprattutto a livello europeo: abbiamo messo in sicurezza il nostro tessuto produttivo e già domani il decreto sarà portato in Cdm, ma fermare la speculazione è fondamentale e stiamo conducendo questa battaglia”. Così la premier e leader di Fdi, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, nel corso dell’assemblea di questa mattina alla Camera con i gruppi parlamentari del partito. “Abbiamo approvato anche la norma sulla produzione di gas nazionale – ha ricordato – perché è finito il tempo dei no a tutti i costi: quello che serve all’Italia va fatto e vogliamo aiutare le aziende in difficoltà”.

