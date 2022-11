Washington (Usa), 8 nov. (LaPresse) – Solamente il 20% degli elettori Usa si dicono “soddisfatti” delle politiche messe in campo finora dal presidente Joe Biden, con un 5% di “entusiasti”, rispetto al 34% di “arrabbiati” e al 39% di “insoddisfatti”. Sono i dati degli exit poll preliminari, realizzati dalla Cnn nella giornata di oggi e tra gli elettori che hanno votato in anticipo, che fotografano il ‘sentimento’ degli americani nel voto di midterm. I dati, diffusi prima dalla chiusura dei seggi elettorali in Indiana, primo Stato a concludere le operazioni di voto, indicano inoltre che il 75% degli elettori hanno un giudizio negativo o molto negativo sull’andamento dell’economia.

