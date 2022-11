Roma, 8 nov. (LaPresse) – “Non c’è iattanza e non c’è rancore. Ma, io l’ultimo arrivato, dovrei rinnegare la storia del M5s per fare una cortesia personale al gruppo dirigente del Pd”. Lo afferma il leader del M5s Giuseppe Conte a Cartabianca su Rai 3 parlando delle alleanze in vista delle regionali. Il suo pensiero è in particolare rivolto al Lazio dove il nodo del termovalorizzatore di Roma è dirimente. Mentre sulla Lombardia lascia intendere che la strada sia in discesa.

