Palermo, 8 nov. (LaPresse) – I medici dell’Usmaf sono a bordo della Humanity1 per effettuare una nuova valutazione delle condizioni fisiche dei 35 rimasti a bordo. Si tratta delle persone che non erano stati ritenuti soggetti fragili e quindi non era stato loro concesso lo sbarco da parte del Viminale. A bordo molti di loro, intanto, hanno iniziato lo sciopero della fame.

