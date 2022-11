Palermo, 8 nov. (LaPresse) – La Ong Sos Humanity fa sapere che i 35 naufraghi a bordo della Humanity1 hanno chiesto asilo. “Il nostro legale sta sostenendo la loro causa davanti al Tribunale civile di Catania”, fanno sapere dalla Ong. I 35 naufraghi sono quelli per i quali il Viminale non ha dato l’ok per lo sbarco al porto di Catania perché non ritenuti soggetti fragili.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata