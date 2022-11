Roma, 8 nov. (LaPresse) – “In materia ambientale e di smaltimento di rifiuti un progetto per la Regione Lazio non potrà ma basarsi su un inceneritore come quello progettato per la capitale”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa sulle prossime elezioni regionali del Lazio.

