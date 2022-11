Milano, 8 nov. (LaPresse) – I medici no vax “saranno reintegrati, l’ha già fatto l’Ordine, andranno a svolgere delle funzioni nell’ambito delle loro competenze ma noi dobbiamo anche salvaguardare la situazione dei pazienti, per cui non avranno contatti nei reparti dove ci sono pazienti fragili, immunocompromessi, dove ci sono possono essere rischi di contaminazione”. Così l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a margine della seduta del Pirellone. “Il governo ha preso delle decisioni e il presidente della Repubblica ha firmato il decreto legge. Quindi, è una legge dello Stato e da funzionario dello Stato io devo eseguirla. Da questo punto di vista non è il problema del reintegro di alcuni medici, di alcuni infermieri e del personale amministrativo ma il problema è di garantire la sicurezza di tutti e la salute di tutti”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata