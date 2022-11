Salerno, 7 nov. (LaPresse) – Tragedia a Capaccio Paestum, nel salernitano, dove una donna anziana è stata accoltellata a morte. La vittima, una 76enne, sarebbe stata uccisa dalla nipote nella propria abitazione di via Tavernelle. La giovane è stata arrestata dalle forze dell’ordine. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, non sono ancora chiari i motivi alla base del gesto, compiuto al culmine di una colluttazione nella quale la stessa ragazza sarebbe rimasta ferita ad un braccio. Sarebbe poi corsa in strada in lacrime. Sulla tragedia indagano i carabinieri e la procura presso il tribunale dei minori Salerno.

