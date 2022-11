Palermo, 7 nov. (LaPresse) – Tre naufraghi che si trovavano a bordo dalla nave Geo Barents, di Medici Senza Frontire, ormeggiata al porto di Catania, si sono tuffati in acqua per la disperazione. Sul posto stanno per arrivare soccorsi. Si tratta di tre dei 215 naufraghi ai quali ieri non è stato dato l’ok per lo sbarco perché non ritenuti soggetti fragili.

