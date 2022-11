Milano, 7 nov. (LaPresse) – “L’Italia deve avere il sostegno dell’Europa, perché la questione immigrazione è una grande questione che deve essere risolta a livello comunitario. L’Europa deve sedersi attorno al tavolo e decidere che cosa fare, insieme. Ha ragione Papa Francesco quando dice intanto che l’Italia non può da sola risolvere il problema e, secondo, bisogna guardare a quello che si può fare in Africa. Serve una strategia più ampia di quella italiana e le Ong si comportano in maniera un po’ stravagante, perché prendono le persone in mare poi però le portano tutte verso i porti italiani”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, al ‘Tg2 Post’.

