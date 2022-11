Milano, 7 nov. (LaPresse) – “Che cosa fanno le Ong? Raccolgono persone, evidentemente sanno dove passano e non è che stanno lì per caso. E non stanno neanche lì per caso le navi dei trafficanti di esseri umani. Dobbiamo essere molto fermi con le organizzazioni non governative, perché c’è una strategia dietro il loro agire ma bisogna salvare le vite umane e nello stesso tempo bloccare i flussi migratori all’origine. Invece accogliere anche con flussi migratori regolari le persone che vogliono venire a lavorare da noi o persone che fuggono dalla guerra, dalla carestia e dalle persecuzioni”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, al ‘Tg2 Post’.

