Milano, 7 nov. (LaPresse) – “Massima stima per il presidente Attilio Fontana e per il lavoro di qualità che sta portando avanti. Chiederò a stretto giro una riunione con gli altri coordinatori regionali delle forze di centrodestra per avere un confronto comune e condiviso per arrivare all’ufficializzazione della ricandidatura di Fontana”. Lo dichiara la coordinatrice regionale lombarda di Fratelli d’Italia e ministra del Turismo, Daniela Santanchè.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata