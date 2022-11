Milano, 7 nov. (LaPresse) – Secondo quanto apprende LaPresse, l’economista Carlo Cottarelli non sarebbe più intenzionato a correre per le elezioni Regionali in Lombardia. Il neo senatore del Partito Democratico nei giorni scorsi aveva detto che avrebbe accettato di candidarsi per la presidenza della Regione solo se sostenuto da un’ampia coalizione. Con l’appoggio di Azione e Italia Viva a Letizia Moratti, questa condizione sarebbe venuta meno. Cottarelli, sempre secondo quanto apprendere LaPresse da fonti a lui vicine, si sarebbe preso ancora 24 ore di tempo per decidere.

