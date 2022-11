Milano, 7 nov. (LaPresse) – “Ho parlato sia con il presidente serbo Vucic sia con il primo ministro kosovaro Kurti per invitarli a non prendere decisioni unilaterali e per puntare su una de-escalation. Non escludo di poter anche andare in una missione diplomatica per parlare con entrambi, magari anche con il ministro della Difesa Crosetto, per dimostrare che l’Italia è politicamente presente e protagonista”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, al ‘Tg2 Post’.

