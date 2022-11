Washington (Usa), 7 nov. (LaPresse/AP) – Un cooperante americano è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Bagdad. Lo riferiscono fonti della polizia. In anni recenti, l’uccisione di cittadini stranieri nella capitale irachena è stato un evento molto raro. L’uomo è stato assalito mentre era a bordo di un’auto nel centrale quartiere Karrada della città, sulla riva orientale del Tigri. I motivi dell’uccisione non sono ancora chiari. L’ambasciata Usa non ha fornito ulteriori informazioni.

