Roma, 30 ott. (LaPresse) – A quanto si apprende, in merito al rave party in corso nel Modenese, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha dato mandato al prefetto di Modena e al capo della Polizia “di adottare, raccordandosi con l’Autorità giudiziaria, ogni iniziativa per interrompere l’evento e liberare l’area al più presto”.

