Roma, 27 ott. (LaPresse) – Plenitude porta l’installazione ‘Feeling the energy’ al Real Jardín Botánico di Madrid. La società benefit controllata da Eni – che integra la produzione da rinnovabili, la vendita di servizi energetici e una rete di punti di ricarica per veicoli elettrici – ha presentato oggi ‘Feeling the energy’, il progetto dello studio internazionale di design e innovazione CRA-Carlo Ratti Associati, con la collaborazione di Italo Rota. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in Spagna.

