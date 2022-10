Bruxelles, 24 ott. (LaPresse) – I ministri per l’Energia dell’Ue cercheranno inoltre di raggiungere un orientamento generale sulla direttiva riveduta sulla prestazione energetica nell’edilizia, allo scopo di aiutare le famiglie a ridurre le bollette energetiche e di decarbonizzare il parco immobiliare dell’Ue entro il 2050. I ministri discuteranno anche la proposta della Commissione del dicembre 2021 riguardante un nuovo quadro Ue per decarbonizzare i mercati del gas, promuovere l’idrogeno e ridurre le emissioni di metano. La Commissione inoltre informerà i ministri sulla situazione del settore energetico in Ucraina e Moldova.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata