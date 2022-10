Bussi sul Tirino (Pescara, 21 ott. (LaPresse) – Quattro cinghiali questa mattina, hanno sfondato la recinzione di una scuola d’infanzia, a Bussi Sul Tirino ( Pescara) e riducendo in frantumi la porta d’ingresso dell’edificio sono entrati seminando il panico tra i giovanissimi studenti. Uno dei cinghiali è finito in un’aula dove 15 bambini erano a lezione. L’insegnate si è frapposta tra l’animale e gli alunni ferendosi ad un fianco dopo aver sbattuto ad un mobile dell’aula. Nessun bambino è rimasto ferito. Richiamato dalle urla, il cuoco della scuola è intervenuto riuscendo ad aprire una porta e a garantire la fuga all’aperto dell’ungulato. L’edificio si trova a pochi metri dal bosco, in zona parco.

