Milano, 27 set. (LaPresse) – Dazn Group, la principale piattaforma di entertainment sportivo a livello globale, annuncia oggi “di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione delle attività media a livello globale di Eleven Group. L’operazione espande le capacità di Dazn all’interno del settore del live streaming di contenuti sportivi, consolidandone la posizione di leader globale in questo mercato in rapida evoluzione”.

