Kiev (Ucraina), 22 set. (LaPresse) – Cinque comandanti della difesa dell’Azovstal sono stati scambiati con 55 prigionieri di guerra “che non meritano né pietà, né simpatia, né parole”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando l’imponente scambio di prigionieri con la Russia. “Ho parlato con Erdogan: i cinque comandanti rilasciati dalla prigionia saranno portati in completa sicurezza, in condizioni confortevoli e sotto la protezione personale del presidente della Turchia, fino alla fine della guerra”, ha spiegato. “Ma daremo alle loro famiglie l’opportunità di vederli”.

