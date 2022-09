New York (Usa), 22 set. (LaPresse) – Il premier Mario Draghi ha chiesto al segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, nel corso del bilaterale al Palazzo di Vetro, di fargli sapere “cosa possiamo fare per promuovere ulteriormente la causa delle Nazioni Unite in Europa. Siamo a tua disposizione”. Lo riferiscono fonti presenti al colloquio.

